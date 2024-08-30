Макрон про ситуацію з урядом: Намагаюся знайти найкраще рішення для країни

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи ситуацію з призначенням нового уряду, заявив, що намагається знайти найкраще рішення для країни.

Про це він сказав під час візиту до Белграда, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Зокрема, Макрон зазначив, що докладає "всіх зусиль вдень і вночі протягом декількох тижнів, щоб знайти найкраще рішення для країни".

Він не сказав, скільки часу займе це довгоочікуване призначення уряду, оскільки парламентські вибори не дали більшості жодному блоку.

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Макрон додав, що не хоче з-за кордону коментувати суто національні справи, а також пообіцяв після повернення до Франції виступити зі зверненням до громадян "у відповідний час і у відповідному контексті".

На початку тижня президент Франції оголосив про свою відмову призначити лівий уряд на чолі з Люсі Касте та ініціював нові консультації щодо призначення уряду.

Але ліві вже оголосили про свою відмову від участі в них, звинуватили Макрона у "перевороті" та анонсували протести на 7 вересня.

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