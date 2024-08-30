Макрон про ситуацію з урядом: Намагаюся знайти найкраще рішення для країни
Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи ситуацію з призначенням нового уряду, заявив, що намагається знайти найкраще рішення для країни.
Про це він сказав під час візиту до Белграда, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Зокрема, Макрон зазначив, що докладає "всіх зусиль вдень і вночі протягом декількох тижнів, щоб знайти найкраще рішення для країни".
Він не сказав, скільки часу займе це довгоочікуване призначення уряду, оскільки парламентські вибори не дали більшості жодному блоку.
Макрон додав, що не хоче з-за кордону коментувати суто національні справи, а також пообіцяв після повернення до Франції виступити зі зверненням до громадян "у відповідний час і у відповідному контексті".
На початку тижня президент Франції оголосив про свою відмову призначити лівий уряд на чолі з Люсі Касте та ініціював нові консультації щодо призначення уряду.
Але ліві вже оголосили про свою відмову від участі в них, звинуватили Макрона у "перевороті" та анонсували протести на 7 вересня.
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