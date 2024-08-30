Макрон о ситуации с правительством: Пытаюсь найти наилучшее решение для страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию с назначением нового правительства, заявил, что пытается найти лучшее решение для страны.

Об этом он сказал во время визита в Белград, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В частности, Макрон отметил, что прилагает "все усилия днем и ночью в течение нескольких недель, чтобы найти лучшее решение для страны".

Он не сказал, сколько времени займет это долгожданное назначение правительства, поскольку парламентские выборы не дали большинства ни одному блоку.

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Макрон добавил, что не хочет из-за границы комментировать сугубо национальные дела, а также пообещал по возвращении во Францию выступить с обращением к гражданам "в соответствующее время и в соответствующем контексте".

В начале недели президент Франции объявил о своем отказе назначить левое правительство во главе с Люси Касте и инициировал новые консультации по назначению правительства.

Но левые уже объявили о своем отказе от участия в них, обвинили Макрона в "перевороте" и анонсировали протесты на 7 сентября.

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