Макрон о ситуации с правительством: Пытаюсь найти наилучшее решение для страны
Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию с назначением нового правительства, заявил, что пытается найти лучшее решение для страны.
Об этом он сказал во время визита в Белград, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В частности, Макрон отметил, что прилагает "все усилия днем и ночью в течение нескольких недель, чтобы найти лучшее решение для страны".
Он не сказал, сколько времени займет это долгожданное назначение правительства, поскольку парламентские выборы не дали большинства ни одному блоку.
Макрон добавил, что не хочет из-за границы комментировать сугубо национальные дела, а также пообещал по возвращении во Францию выступить с обращением к гражданам "в соответствующее время и в соответствующем контексте".
В начале недели президент Франции объявил о своем отказе назначить левое правительство во главе с Люси Касте и инициировал новые консультации по назначению правительства.
Но левые уже объявили о своем отказе от участия в них, обвинили Макрона в "перевороте" и анонсировали протесты на 7 сентября.
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