Болгарія висунула двох кандидатів на посаду єврокомісара

Уряд Болгарії затвердив кандидатури Екатерини Захарієвої та Юліана Попова на посаду єврокомісара від країни.

Про це оголосив тимчасовий прем’єр Болгарії Димитар Главчев, якого цитує Nova.bg, повідомляє "Європейська правда".

Главчев подякував усім парламентським фракціям за серйозне ставлення до питання болгарського кандидата у єврокомісари і за запропоновані кандидатури.

"Ми вирішили висунути кандидатури Екатерини Захарієвої та Юліана Попова на посаду єврокомісара. Я хотів би подякувати парламентським фракціям за їхню серйозність у цій справі. Наше рішення далося нам нелегко", – сказав він.

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Захарієва та Попов мають провести співбесіди з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, після чого має стати зрозуміло, який саме портфель отримає Болгарія.

Раніше цього тижня Португалія оголосила, що висуне в Єврокомісію кандидатуру колишньої міністерки фінансів Марії Луїс Альбукерке, а Данія заявила, що висуне кандидатуру міністра розвитку Дана Йоргенсена.

Наразі лише Бельгія та Італія не подали свої кандидатури до крайнього терміну, встановленого на 30 серпня.

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