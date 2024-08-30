Болгария выдвинула двух кандидатов на должность еврокомиссара

Правительство Болгарии утвердило кандидатуры Екатерины Захариевой и Юлиана Попова на должность еврокомиссара от страны.

Об этом объявил временный премьер Болгарии Димитар Главчев, которого цитирует Nova.bg, сообщает "Европейская правда".

Главчев поблагодарил все парламентские фракции за серьезное отношение к вопросу болгарского кандидата в еврокомиссары и за предложенные кандидатуры.

"Мы решили выдвинуть кандидатуры Екатерины Захариевой и Юлиана Попова на должность еврокомиссара. Я хотел бы поблагодарить парламентские фракции за их серьезность в этом деле. Наше решение далось нам нелегко", – сказал он.

Реклама:

Захариева и Попов должны провести собеседования с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего должно стать понятно, какой именно портфель получит Болгария.

Ранее на этой неделе Португалия объявила, что выдвинет в Еврокомиссию кандидатуру бывшего министра финансов Марии Луис Альбукерке, а Дания заявила, что выдвинет министра развития Дана Йоргенсена.

Пока только Бельгия и Италия не подали свои кандидатуры до крайнего срока, установленного на 30 августа.

Подробнее читайте в статье: 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.