Колишнього фінського євродепутата підозрюють у фінансовому шахрайстві

Поліція Фінляндії передала до прокуратури справу про податкове шахрайство проти колишнього депутата Європейського парламенту від нинішньої партії влади – "Справжні фіни" – Теуво Хаккарайнена.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Про розслідування проти Хаккарайнена стало відомо ще в березні, але деталі тоді не розкривались.

У п’ятницю, 30 серпня, фінська поліція підтвердила, що стосовно "особи, яка працювала в Європейському парламенті", ведеться розслідування. Воно стосувалось можливого ухиляння від сплати податків із доходів у 2020-2021 роках на суму кілька десятків тисяч євро.

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У поліції зазначають, що пізніше податки були сплачені, тож податкові органи не вимагають відшкодування збитків. Злочин кваліфікується як податкове шахрайство за обтяжувальних обставин.

Хоча офіційно імені підозрюваного не називалось, сам Хаккарайнен підтвердив у розмові з фінськими ЗМІ, що йдеться про нього. Він провину заперечує.

Теуво Хаккарайнен був депутатом Європарламенту від Фінляндії у 2019-2024 роках. У травні його виключили з партії "Справжні фіни" через "антипартійну діяльність". Він брав участь у євровиборах у червні як незалежний кандидат, але програв.

Раніше стало відомо, що колишнього депутата Європарламенту від Литви Віктора Успасскіх звинувачують у зловживанні службовим становищем, підробці документів і привласненні майна ЄС.