Бывшего финского евродепутата подозревают в финансовом мошенничестве

Полиция Финляндии передала в прокуратуру дело о налоговом мошенничестве против бывшего депутата Европейского парламента от нынешней партии власти – "Настоящие финны" – Теуво Хаккарайнена.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

О расследовании против Хаккарайнена стало известно еще в марте, но детали тогда не раскрывались.

В пятницу, 30 августа, финская полиция подтвердила, что в отношении "лица, работавшего в Европейском парламенте", ведется расследование. Оно касалось возможного уклонения от уплаты налогов с доходов в 2020-2021 годах на сумму несколько десятков тысяч евро.

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В полиции отмечают, что позже налоги были уплачены, поэтому налоговые органы не требуют возмещения убытков. Преступление квалифицируется как налоговое мошенничество при отягчающих обстоятельствах.

Хотя официально имени подозреваемого не называлось, сам Хаккарайнен подтвердил в разговоре с финскими СМИ, что речь идет о нем. Он вину отрицает.

Теуво Хаккарайнен был депутатом Европарламента от Финляндии в 2019-2024 годах. В мае его исключили из партии "Настоящие финны" из-за "антипартийной деятельности". Он участвовал в евровыборах в июне как независимый кандидат, но проиграл.

Ранее стало известно, что бывшего депутата Европарламента от Литвы Виктора Успасских обвиняют в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и присвоении имущества ЕС.