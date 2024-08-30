Бюро реінтеграції Молдови заявило, що наміри самопроголошеного Придністров’я прирівняти термін "Трансністрія" на позначення регіону до "фашизму" є провокацією, яка не відображає історичні реалії.

Такий коментар відомство надало порталу NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

У чинних нормативних актах Молдови Придністров'я позначають як "адміністративно-територіальні одиниці/населені пункти на лівому березі Дністра і муніципалітет Бендери", "східні райони Республіки Молдова", "придністровський регіон", "лівобережжя Дністра".

"Термін "Трансністрія" ("Задністров'я") увійшов у вжиток ще до Першої світової війни і відносився до територій на лівому березі Дністра, переважно населених молдаванами", п – нагадали в молдовському Бюро реінтеграції.

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Там звернули увагу, що "Трансністрія" зустрічається і в деяких нормативних актах Молдови, зокрема в Декларації незалежності.

Відомство висловило жаль, "що Тирасполь робить провокаційні декларації, які жодним чином не відображають історичні реалії і не сприяють нормальному переговорному процесу".

Напередодні лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що ініціює законодавчу заборону на використання назви "Трансністрія" на позначення регіону.

Як відомо, серед жителів Молдови розходяться думки, як бути з Придністров'ям – самопроголошеною країною на лівому березі Дністра, але 75% проти силового рішення.

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