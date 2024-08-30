В Кишиневе отреагировали на намерения Приднестровья наказывать за термин "Транснистрия"

Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что намерения самопровозглашенного Приднестровья приравнять термин "Транснистрия" для обозначения региона к "фашизму" является провокацией, которая не отражает исторические реалии.

Такой комментарий ведомство предоставило порталу NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

В действующих нормативных актах Молдовы Приднестровье обозначают как "административно-территориальные единицы/населенные пункты на левом берегу Днестра и муниципалитет Бендеры", "восточные районы Республики Молдова", "приднестровский регион", "левобережье Днестра".

"Термин "Транснистрия" ("Заднестровье") вошел в употребление еще до Первой мировой войны и относился к территориям на левом берегу Днестра, преимущественно населенных молдаванами", – напомнили в молдавском Бюро реинтеграции.

Реклама:

Там обратили внимание, что "Транснистрия" встречается и в некоторых нормативных актах Молдовы, в частности в Декларации независимости.

Ведомство выразило сожаление, "что Тирасполь делает провокационные декларации, которые никоим образом не отражают исторические реалии и не способствуют нормальному переговорному процессу".

Накануне лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что инициирует законодательный запрет на использование названия "Транснистрия" для обозначения региона.

Как известно, среди жителей Молдовы расходятся мнения, как быть с Приднестровьем – самопровозглашенной страной на левом берегу Днестра, но 75% против силового решения.

Читайте также: Пришло время ликвидировать Приднестровье. Как для этого должна и как не может действовать Украина.