У ЄС і США розчаровані ліквідацією "паралельних" органів влади на півночі Косова

У Європейському Союзі та Сполучених Штатах несхвально відреагували на рішення влади частково визнаного Косова ліквідувати пов’язані із Сербією структури в північних муніципалітетах із переважно сербським населенням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Представництво ЄС у Косові заявило, що "розчароване відсутністю координації з косовськими силовиками та міжнародними партнерами, яка триває".

На його думку, операція косовської поліції в Північній Мітровиці, Звечані, Зубін-Потоку і Лепосавиці "ставить під загрозу крихку ситуацію з безпекою на місцях" та може "призвести до подальшої ескалації і без того нестабільної ситуації".

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"Ми очікуємо, що Косово і Сербія розглянуть і вирішать відкриті питання між собою в межах діалогу за сприяння ЄС", – додали в представництві Євросоюзу.

У посольстві США в Приштині так само підтвердили "стурбованість і розчарування подальшими нескоординованими діями уряду Косова, які продовжують мати прямий і негативний вплив на членів етнічної сербської громади та інших меншин у Косові".

Там наголосили, що дії косовської влади не відповідають її обіцянкам координувати свої дії з міжнародною спільнотою, а також "вплинуть на якість і характер нашої співпраці з Міністерством внутрішніх справ і підпорядкованими йому підрозділами".

Напередодні спецпризначенці поліції частково визнаного Косова силоміць зайшли в будівлі, де розташовані так звані паралельні структури влади, в чотирьох муніципалітетах на півночі. Пізніше косовський міністр місцевого самоврядування Ельберт Краснічі заявив про закриття "паралельних" органів влади на півночі Косова.

Це сталось на тлі подальшого напруження у відносинах між Косовом і Сербією, яке зберігається з часів війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Серед іншого, раніше влада Косова закрила щонайменше дев'ять відділень сербської пошти поблизу північного кордону, заборонила використання там сербського динара, а також активізувала відкриття мосту в Митровиці, що розділяє "сербську" та "албанську" частини міста.

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