В ЕС и США разочарованы ликвидацией "параллельных" органов власти на севере Косово

В Европейском Союзе и Соединенных Штатах неодобрительно отреагировали на решение властей частично признанного Косово ликвидировать связанные с Сербией структуры в северных муниципалитетах с преимущественно сербским населением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представительство ЕС в Косово заявило, что "разочаровано отсутствием координации с косовскими силовиками и международными партнерами, которая продолжается".

По его мнению, операция косовской полиции в Северной Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавице "ставит под угрозу хрупкую ситуацию с безопасностью на местах" и может "привести к дальнейшей эскалации и без того нестабильной ситуации".

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"Мы ожидаем, что Косово и Сербия рассмотрят и решат открытые вопросы между собой в рамках диалога при содействии ЕС", – добавили в представительстве Евросоюза.

В посольстве США в Приштине так же подтвердили "обеспокоенность и разочарование дальнейшими нескоординированными действиями правительства Косово, которые продолжают оказывать прямое и негативное влияние на членов этнической сербской общины и других меньшинств в Косово".

Там отметили, что действия косовской власти не соответствуют ее обещаниям координировать свои действия с международным сообществом, а также "повлияют на качество и характер нашего сотрудничества с Министерством внутренних дел и подчиненными ему подразделениями".

Накануне спецназовцы полиции частично признанного Косово силой зашли в здания, где расположены так называемые параллельные структуры власти, в четырех муниципалитетах на севере. Позже косовский министр местного самоуправления Эльберт Красничи заявил о закрытии "параллельных" органов власти на севере Косово.

Это произошло на фоне дальнейшего напряжения в отношениях между Косово и Сербией, которое сохраняется со времен войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Среди прочего, ранее власти Косово закрыли по меньшей мере девять отделений сербской почты вблизи северной границы, запретили использование там сербского динара, а также активизировали открытие моста в Митровице, разделяющего "сербскую" и "албанскую" части города.

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