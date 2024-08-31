Пашинян натякнув, що не потребує посередництва РФ у переговорах з Азербайджаном
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає правильним "двосторонній формат" переговорів про мирне врегулювання з Азербайджаном.
Про це він сказав на пресконференції в суботу, 31 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".
Говорячи про переговори щодо укладання мирної угоди з Азербайджаном, Пашинян сказав, що робота з Баку відбувається у двосторонньому форматі, і "цей формат певною мірою показав свою ефективність".
Він згадав про спільну заяву двох держав від грудня 2023 року, а також домовленість про демаркацію окремих ділянок кордону, укладену цього квітня.
Вірменський прем’єр наголосив, що поки двосторонній формат працює ефективно, він вважає правильним продовжувати його використання.
"Я також сказав про це президенту Росії в нашій останній телефонній розмові", – зауважив Пашинян, додавши, що водночас не виключає роботи і в інших форматах, не уточнивши, які саме має на увазі.
Минулого тижня, нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії телефоном поговорив з главою Кремля Владіміром Путіним, й лідери домовилися зустрітися "за можливості".
Останнім часом уряд Вірменії спрямував свої зусилля на зближення із Заходом, а відносини з Росією натомість переживають напруження.