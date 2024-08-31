Пашинян натякнув, що не потребує посередництва РФ у переговорах з Азербайджаном

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає правильним "двосторонній формат" переговорів про мирне врегулювання з Азербайджаном.

Про це він сказав на пресконференції в суботу, 31 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Говорячи про переговори щодо укладання мирної угоди з Азербайджаном, Пашинян сказав, що робота з Баку відбувається у двосторонньому форматі, і "цей формат певною мірою показав свою ефективність".

Він згадав про спільну заяву двох держав від грудня 2023 року, а також домовленість про демаркацію окремих ділянок кордону, укладену цього квітня.

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Вірменський прем’єр наголосив, що поки двосторонній формат працює ефективно, він вважає правильним продовжувати його використання.

"Я також сказав про це президенту Росії в нашій останній телефонній розмові", – зауважив Пашинян, додавши, що водночас не виключає роботи і в інших форматах, не уточнивши, які саме має на увазі.

Минулого тижня, нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії телефоном поговорив з главою Кремля Владіміром Путіним, й лідери домовилися зустрітися "за можливості".

Останнім часом уряд Вірменії спрямував свої зусилля на зближення із Заходом, а відносини з Росією натомість переживають напруження.