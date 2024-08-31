Пашинян намекнул, что не нуждается в посредничестве РФ в переговорах с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает правильным "двусторонний формат" переговоров о мирном урегулировании с Азербайджаном.

Об этом он сказал на пресс-конференции в субботу, 31 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Говоря о переговорах по заключению мирного соглашения с Азербайджаном, Пашинян сказал, что работа с Баку происходит в двустороннем формате, и "этот формат в определенной степени показал свою эффективность".

Он вспомнил о совместном заявлении двух государств от декабря 2023 года, а также договоренность о демаркации отдельных участков границы, заключенную в апреле этого года.

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Армянский премьер подчеркнул, что пока двусторонний формат работает эффективно, он считает правильным продолжать его использование.

"Я также сказал об этом президенту России в нашем последнем телефонном разговоре", – отметил Пашинян, добавив, что в то же время не исключает работы и в других форматах, не уточнив, какие именно имеет в виду.

На прошлой неделе, напомним, премьер-министр Армении по телефону поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным, и лидеры договорились встретиться "при возможности".

В последнее время правительство Армении направило свои усилия на сближение с Западом, а отношения с Россией взамен переживают напряжение.