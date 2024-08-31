У туристичному порту Греції оголосили надзвичайний стан через тонни мертвої риби

У портовому місті Волос у центральній Греції, який є популярним туристичним місцем, оголосили надзвичайний стан через наводнення мертвої риби, яке, на думку місцевих жителів, може загрожувати їхньому життю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Розпорядження про оголошення надзвичайного стану у Волосі строком на один місяць видав генеральний секретар із питань цивільного захисту Міністерства клімату Греції Василісом Папагеоргіу.

Це дозволить залучити фінансування й ресурси для прискореного очищення порту в затоці Пагасетик, де вздовж узбережжя і в річках накопичилися тонни мертвої риби.

Реклама:

Фото: AFP

Причиною стали минулорічні повені, які наповнили сусіднє з Волосом озеро, висушене у 1960-х роках для боротьби з малярією. Відтоді рівень води знизився, що спонукало рибу рухатись до порту, де вона не могла вижити.

Роботи з очищення Волосу почались раніше: тільки за одну добу цього тижня влада вивезла 57 тонн мертвої риби, яку викинуло на пляжі. Очікується, що роботи завершаться найближчим часом.

Нещодавно повідомляли, що Міністерство оборони Швейцарії пропонує гроші за найкращу ідею з очищення місцевих озер від боєприпасів.