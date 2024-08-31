В туристическом порту Греции объявили чрезвычайное положение из-за тонн мертвой рыбы

В портовом городе Волос в центральной Греции, который является популярным туристическим местом, объявили чрезвычайное положение из-за наводнения мертвой рыбы, которое, по мнению местных жителей, может угрожать их жизни.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Распоряжение об объявлении чрезвычайного положения в Волохе сроком на один месяц выдал генеральный секретарь по вопросам гражданской защиты Министерства климата Греции Василисом Папагеоргиу.

Это позволит привлечь финансирование и ресурсы для ускоренной очистки порта в заливе Пагасетик, где вдоль побережья и в реках скопились тонны мертвой рыбы.

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Фото: AFP

Причиной стали прошлогодние наводнения, которые наполнили соседнее с Волосом озеро, высушенное в 1960-х годах для борьбы с малярией. С тех пор уровень воды снизился, что побудило рыбу двигаться в порт, где она не могла выжить.

Работы по очистке Волоса начались раньше: только за одни сутки на этой неделе власти вывезли 57 тонн мертвой рыбы, которую выбросило на пляже. Ожидается, что работы завершатся в ближайшее время.

Недавно сообщалось, что Министерство обороны Швейцарии предлагает деньги за лучшую идею по очистке местных озер от боеприпасов.