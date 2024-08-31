На півдні Іспанії розбився малий літак, є загиблий

У результаті аварії легкомоторного літака в муніципалітеті Кордова на півдні Іспанії загинула одна людина, іншу ушпиталили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання El Dia de Cordoba.

Інцидент стався близько 11:40 у суботу, 31 серпня, коли іспанська служба порятунку отримала кілька дзвінків про падіння літака на пустирі біля дороги до аеропорту поруч із районом Вільяррубія.

На місце події виїхала пожежна бригада, рятувальники, поліція та представники Цивільної гвардії. Надзвичайникам потрібно було визволити двох людей із решток фюзеляжу.

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Фото: El Dia de Cordoba

60-річного пілота-інструктора дістали непритомним і у важкому стані. Лікарі не змогли повернути його до тями та констатували смерть.

Іншою людиною, яка перебувала на борту літака, була жінка з Аліканте, яку навчав пілот-інструктор. Її життю нічого не загрожує, хоча вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні.

Причини аварії легкомоторного літака поки не встановлені.

Зазначимо, що аварії за участю легких літаків час від часу трапляються в різних європейських країнах.

Раніше повідомляли, що в англійському графстві Глостершир легкомоторний літак упав на трасу, ніхто не постраждав.

А в Каунаському районі Литви напередодні впав невеликий літак, на борту якого перебували двоє чоловіків, причому пілот був напідпитку.