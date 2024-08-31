На юге Испании разбился малый самолет, есть погибший

В результате аварии легкомоторного самолета в муниципалитете Кордова на юге Испании погиб один человек, другого госпитализировали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание El Dia de Cordoba.

Инцидент произошел около 11:40 в субботу, 31 августа, когда испанская служба спасения получила несколько звонков о падении самолета на пустыре у дороги к аэропорту рядом с районом Вильяррубия.

На место происшествия выехала пожарная бригада, спасатели, полиция и представители Гражданской гвардии. Чрезвычайникам нужно было освободить двух людей из остатков фюзеляжа.

Реклама:

Фото: El Dia de Cordoba

60-летнего пилота-инструктора достали без сознания и в тяжелом состоянии. Врачи не смогли вернуть его в сознание и констатировали смерть.

Другим человеком, который находился на борту самолета, была женщина из Аликанте, которую обучал пилот-инструктор. Ее жизни ничего не угрожает, хотя она находится в отделении интенсивной терапии больницы.

Причины крушения легкомоторного самолета пока не установлены.

Отметим, что аварии с участием легких самолетов время от времени случаются в разных европейских странах.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Глостершир легкомоторный самолет упал на трассу, никто не пострадал.

А в Каунасском районе Литвы накануне упал небольшой самолет, на борту которого находились двое мужчин, причем пилот был пьян.