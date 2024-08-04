Румунія закликала своїх громадян виїздити з Лівану

Румунія вслід за низкою інших держав закликала своїх громадян на території Лівану виїхати з країни через ризик ескалації у регіоні.

Як пише "Європейська правда", заяву про це опублікувало МЗС Румунії.

Офіційний Бухарест наголосив, що ситуація на Близькому Сході може непередбачувано погіршитися і невідомо, наскільки доступними будуть авіарейси чи наземні маршрути.

"МЗС наполегливо рекомендує громадянам Румунії, які вже перебувають на території Лівану, залишити територію цієї країни, доки ще доступне авіасполучення", – зазначили у відомстві.

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Громадян у Лівані також закликали повідомити про себе румунському посольству.

Останніми днями з аналогічними закликами виступили багато інших країн на тлі побоювання спалаху бойових дій між Іраном і підтримуваним ним угрупованням "Хезболла", що діє на півдні Лівану, та Ізраїлем.

Швеція також оголосила, що призупиняє роботу посольства у Лівані.

Багато авіаліній, що виконують рейси до Лівану та Ізраїлю, скасували польоти на найближчі дні.

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.