Румыния призвала своих граждан выезжать из Ливана

Румыния вслед за рядом других государств призвала своих граждан на территории Ливана выехать из страны из-за риска эскалации в регионе.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом опубликовало МИД Румынии.

Официальный Бухарест отметил, что ситуация на Ближнем Востоке может непредсказуемо ухудшиться и неизвестно, насколько доступными будут авиарейсы и наземные маршруты.

"МИД настоятельно рекомендует гражданам Румынии, которые уже находятся на территории Ливана, покинуть территорию этой страны, пока еще доступно авиасообщение", – отметили в ведомстве.

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Граждан в Ливане также призвали сообщить о себе румынскому посольству.

В последние дни с аналогичными призывами выступили многие другие страны на фоне опасений вспышки боевых действий между Ираном и поддерживаемой им группировкой "Хезболла", действующей на юге Ливана, и Израилем.

Швеция также объявила, что приостанавливает работу посольства в Ливане.

Многие авиалинии, выполняющие рейсы в Ливан и Израиль, отменили полеты на ближайшие дни.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.