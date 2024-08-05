Коаліція у Німеччині знову сперечається через бюджет

Після доповіді про бюджет на 2025 рік лідери німецької коаліції змушені поновити перемовини про план витрат і знову сперечаються про те, як бути з дефіцитом.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У поновленій бюджетній суперечці СДПН і "Зелені" критикують лідера "Вільних демократів", міністра фінансів Лінднера – після вже досягнутого компромісу щодо бюджету він вирішив проаналізувати кілька проєктів з конституційних та економічних міркувань.

Реклама:

У рамках цього перегляду знайшлися юридичні ризики у плані використати на інші цілі 4,9 млрд євро від банку розвитку, які початково видавали на покриття ліміту цін на газ.

Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт розкритикував Лінднера за те, що він, мовляв, невчасно розкрив інформацію і тепер публікація з’явилася, коли канцлер у відпустці.

Депутат від "Зелених" Андреас Аудретш заявив, що Лінднер своїми діями зриває домовленість і має тепер запропонувати рішення.

Лінднер зі свого боку стверджує, що одразу казав про наміри замовити перегляд бюджету незалежними експертами. Він заявив, що вже погоджувався на коаліційний компроміс щодо бюджету, де були проблеми і до якого потім знайшов зауваження Конституційний суд. "Другий раз зі мною такого не буде", – заявив лідер "Вільних демократів".

Лідер ХСС Маркус Зьодер скористався суперечкою, щоб покритикувати уряд за "хаос". "Федеральний бюджет весь у дірках, як швейцарський сир, у нас досі відкриті питання і всюди погані перевірки", – заявив він.

Крістіан Лінднер оцінює "дірку" у бюджеті на 2025 рік орієнтовно у 5 млн євро і ще має час знайти варіанти вирішення цієї проблеми. Він планує до середини серпня консультуватися з Робертом Габеком, співлідером "Зелених", та канцлером Олафом Шольцом. Бундестаг має затверджувати бюджет у кінці листопада.

Нагадаємо, на початку липня лідери "світлофорної коаліції" після тривалих перемовин оголосили, що досягли компромісу щодо бюджету і вважалося, що далі його в цілому безпроблемно затвердять у парламенті.

Втім, міністр оборони Борис Пісторіус невдоволений домовленістю і заявляв, що хоче добиватися збільшення видатків на оборону у бюджеті, оскільки вважає заплановане збільшення недостатнім у теперішніх умовах.

Лінднер не погоджується з його позицією.