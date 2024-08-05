Коалиция в Германии снова спорит из-за бюджета

После доклада о бюджете на 2025 год лидеры немецкой коалиции вынуждены возобновить переговоры о плане расходов и снова спорят о том, как быть с дефицитом.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В возобновленном бюджетном споре СДПГ и "Зеленые" критикуют лидера "Свободных демократов", министра финансов Кристиана Линднера – после уже достигнутого компромисса по бюджету он решил проанализировать несколько проектов по конституционным и экономическим соображениям.

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В рамках этого пересмотра нашлись юридические риски в плане использовать на другие цели 4,9 млрд евро от банка развития, которые изначально выдавали на покрытие лимита цен на газ.

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт раскритиковал Линднера за то, что он, мол, не вовремя раскрыл информацию и теперь публикация появилась, когда канцлер в отпуске.

Депутат от "Зеленых" Андреас Аудретш заявил, что Линднер своими действиями срывает договоренность и должен теперь предложить решение.

Линднер со своей стороны утверждает, что сразу говорил о намерениях заказать пересмотр бюджета независимыми экспертами. Он заявил, что уже соглашался на коалиционный компромисс по бюджету, где были проблемы и к которому потом нашел замечания Конституционный суд. "Второй раз со мной такого не будет", – заявил лидер "Свободных демократов".

Лидер ХСС Маркус Зёдер воспользовался спором, чтобы покритиковать правительство за "хаос". "Федеральный бюджет весь в дырках, как швейцарский сыр, у нас до сих пор открытые вопросы и везде плохие проверки", – заявил он.

Кристиан Линднер оценивает "дыру" в бюджете на 2025 год ориентировочно в 5 млн евро и еще есть время найти варианты решения этой проблемы. Он планирует до середины августа консультироваться с Робертом Габеком, со-лидером "Зеленых", и канцлером Олафом Шольцом. Бундестаг должен утверждать бюджет в конце ноября.

Напомним, в начале июля лидеры "светофорной коалиции" после длительных переговоров объявили, что достигли компромисса по бюджету и считалось, что дальше его в целом беспроблемно утвердят в парламенте.

Впрочем, министр обороны Борис Писториус недоволен договоренностью и заявлял, что хочет добиваться увеличения расходов на оборону в бюджете, поскольку считает запланированное увеличение недостаточным в нынешних условиях.

Линднер не согласен с его позицией.