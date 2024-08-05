В Италии начинается самый жаркий период лета с температурами до 40℃

С понедельника в Италии усилится жара и следующие десять дней могут стать самым жарким периодом лета 2024 года.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Начиная с 5 августа температура воздуха над территорией Италии будет постепенно расти и жара достигнет пика 13-14 августа.

В Риме уже с пятницы на этой неделе ожидают до 38°C, еще во многих городах – 35-38°C, во Флоренции столбик термометра может подняться до 40°C.

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В целом в средиземноморских странах Европы уже неоднократно за это лето бывали периоды экстремальной жары. В Греции в такие дни устанавливали ограничения на работу на улице в дневное время и закрывали для посетителей популярные исторические памятники, в частности Акрополь.

На итальянской Сицилии три года назад установили европейский рекорд жары – 48,8 градуса по Цельсию. Из-за изменения климата на острове обеспокоены возможностью исчезновения традиционной породы коз, которым теперь не хватает воды и пастбищ.

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