В Молдове от анафилактического шока после укуса осы умер депутат

В Молдове после анафилактического шока, вызванного укусом осы, умер депутат от партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) Юрие Песат.

Об этом в понедельник сообщили в партии, пишет "Европейская правда".

Песат, который занимал должность заместителя председателя парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности, умер 5 августа. Ему было 52 года.

Юрие Песат

Депутат умер утром от анафилактического шока, вызванного укусом осы.

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"Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего коллеги Юрие Песата. Он был преданным, трудолюбивым и честным коллегой. На протяжении многих лет он работал на благо общества, в частности будучи мэром села Белчана", – отметили в партии и выразили соболезнования семье и близким депутата.

Напомним, в соседней Молдове 20 октября состоятся президентские выборы.

Подробно обо всех раскладах перед выборами и то, как Майя Санду идет к победе на них, читайте в статье "ЕвроПравды".