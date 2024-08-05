Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера переконує, що проблеми зі здоров’ям у бельгійської атлетки після участі у змаганнях в Сені – поодинокий випадок і не обов’язково пов’язаний з якістю води у річці.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це вона сказала у ранковій програмі.

Вихідними бельгійські ЗМІ почали писати, що учасниця змагань з триатлону від Бельгії Клер Мішель після змагань, які проводилися у Сені минулої середи, має бактеріальну інфекцію і зверталася у лікарню через проблеми зі шлунком, та через ці обставини пропускає змагання у понеділок.

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Міністерка Удеа-Кастера переконує, що стан здоров’я атлетки не обов’язково є наслідком того, що вона занурювалася у Сену.

"Вона почувалася зле, але не встановлено, що це сталося саме через занурення у воду. Важливо, щоби Національний олімпійський комітет Бельгії прояснив ці обставини. Тим більш, що саме у той день якість води була особливо хорошою… Інших таких випадків не було, атлети почуваються добре", – прокоментувала вона.

Як відомо, після рішення Франції проводити частину програми на річці Сена, що протікає через центр Парижа, якість води у ній місяцями була у фокусі уваги. За лічені тижні до змагань ще були сумніви, що програма зможе проводитися за планом, тому що результати аналізу якості води були погані.

Організаторам довелося скасувати тренування в річці і перенести чоловічі змагання з триатлону після того, як виявилося, що Сена занадто брудна для спортсменів після сильних злив у тиждень перед відкриттям Олімпіади. Після того жіночий і перенесений чоловічий триатлон все ж вдалося провести.

За останнє десятиліття французька влада інвестувала 1,4 мільярда євро в очищення Сени, від мера Парижа Анн Ідальго і президента Франції Емманюеля Макрона лунали обіцянки скупатися у річці.

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