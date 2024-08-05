Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера утверждает, что проблемы со здоровьем у бельгийской атлетки после участия в соревнованиях в Сене – единичный случай и не обязательно связан с качеством воды в реке.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом она сказала в утренней программе.

На выходных бельгийские СМИ начали писать, что участница соревнований по триатлону от Бельгии Клэр Мишель после соревнований, которые проводились в Сене в прошлую среду, имеет бактериальную инфекцию, обращалась в больницу из-за проблем с желудком, и из-за этих обстоятельств пропускает соревнования в понедельник.

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Министр Удеа-Кастера убеждает, что состояние здоровья атлетки не обязательно является следствием того, что она погружалась в Сену.

"Она чувствовала себя плохо, но не установлено, что это произошло именно из-за купания. Важно, чтобы Национальный олимпийский комитет Бельгии прояснил эти обстоятельства. Тем более, что именно в тот день качество воды было особенно хорошим... Других таких случаев не было, атлеты чувствуют себя хорошо", – прокомментировала она.

Как известно, после решения Франции проводить часть программы на реке Сена, протекающей через центр Парижа, качество воды в ней месяцами было в фокусе внимания. За считанные недели до соревнований еще были сомнения, что программа сможет проводиться по плану, потому что результаты анализа качества воды были плохие.

Организаторам пришлось отменить тренировки в реке и перенести мужские соревнования по триатлону после того, как оказалось, что Сена слишком грязная для спортсменов после сильных ливней в неделю перед открытием Олимпиады. После того женский триатлон все же удалось провести.

За последнее десятилетие французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро в очистку Сены, от мэра Парижа Анн Идальго и президента Франции Эмманюэля Макрона звучали обещания искупаться в реке.

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