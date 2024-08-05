В Ірландії розслідують участь місцевих антимігрантських активістів в погромах у Белфасті

Поліція Ірландії розслідує участь антиіммігрантських активістів з Дубліна в акції протесту в північноірландському Белфасті, яка переросла в масові заворушення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Протестувальники несли ірландські прапори разом з прихильниками монархії з британськими прапорами на мітингу біля мерії Белфаста в суботу.

Згодом натовп влаштував сутички з поліцією і атакував комерційні об'єкти, що належать іноземцям, зокрема супермаркет і кафе.

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Деякі з ірландських відвідувачів пізніше провели ніч, випиваючи з членами воєнізованої групи Асоціації оборони Ольстера.

У неділю прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс розмовляв з першим міністром Північної Ірландії Мішель О'Ніл. Вони заявили, що поліція по обидва боки кордону буде співпрацювати, щоб протидіяти спробам посіяти ненависть, расизм і розбрат.

Четверо чоловіків у віці 34, 38, 46 і 53 років мали постати в понеділок перед судом Белфаста за звинуваченнями, пов'язаними з заворушеннями.

Як повідомляли, вдень у неділю у деяких британських містах продовжилися протести із заворушеннями, спровоковані загибеллю трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального заходу.

Британський прем'єр Кір Стармер під час телевізійного звернення в неділю попередив учасників акції, що вони "пошкодують" про свою участь.