В Ирландии расследуют участие местных антимигрантских активистов в погромах в Белфасте

Полиция Ирландии расследует участие антииммигрантских активистов из Дублина в акции протеста в североирландском Белфасте, которая переросла в массовые беспорядки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Протестующие несли ирландские флаги на митинге возле мэрии Белфаста в субботу.

Впоследствии толпа устроила столкновения с полицией и атаковала коммерческие объекты, принадлежащие иностранцам, в частности супермаркет и кафе.

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Некоторые из ирландских посетителей позже провели ночь, выпивая с членами военизированной группы Ассоциации обороны Ольстера.

В воскресенье премьер-министр Ирландии Саймон Харрис разговаривал с первым министром Северной Ирландии Мишель О'Нил. Они заявили, что полиция по обе стороны границы будет сотрудничать, чтобы противодействовать попыткам посеять ненависть, расизм и раздор.

Четверо мужчин в возрасте 34, 38, 46 и 53 лет должны были предстать в понедельник перед судом Белфаста по обвинениям, связанным с беспорядками.

Как сообщалось, днем в воскресенье в некоторых британских городах продолжились протесты с беспорядками, спровоцированные гибелью трех девочек в результате нападения несовершеннолетнего во время танцевального мероприятия.

Британский премьер Кир Стармер во время телевизионного обращения предупредил участников акции, что они "пожалеют" о своем участии.