В Естонії пропонують відмовитись від паперових чеків і рахунків

Міністерство економіки Естонії хоче зробити видачу чеків і рахунків більш екологічною, і в 2025 році в більшості випадків паперові варіанти пропонують замінювати цифровим підтвердженням покупок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Мета проєкту – скоротити вплив торговців на навколишнє середовище і спонукати споживачів відмовитися від отримання паперових чеків або рахунків.

За чинним законом торговці зобов'язані видавати споживачеві чек, якщо його покупка перевищує 20 євро. З моменту набуття чинності поправок цю вимогу буде скасовано.

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На думку міністерства, це матиме позитивний вплив на навколишнє середовище.

Міністерство також взяло до уваги бажання споживачів, зокрема літніх людей, продовжувати отримувати паперові чеки на покупки та щомісячні паперові рахунки після набрання змінами чинності.

Чинний закон буде змінено таким чином, що торговець буде зобов'язаний видавати споживачеві паперовий чек тільки в тому разі, якщо споживач купує за готівку і не використовує картку клієнта або використовує таку, що не дає змоги зберігати історію покупок споживача протягом двох років після покупки.

Крім того, обов'язок видати чек збережеться, якщо споживач повідомить продавця в момент покупки, що він хоче отримати паперовий чек.

Якщо зміни буде ухвалено, вони набудуть чинності з 1 липня наступного року.

Нагадаємо, нещодавно Сейм Литви схвалив поправки до закону про пакування та поводження з відходами, які забороняють використання пластикового посуду у кафе та ресторанах.

А у квітні 2024 року Європарламент ухвалив нову директиву про "право споживача на ремонт", аби сприяти довшому терміну життя речей та зменшити кількість відходів.