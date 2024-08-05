В Эстонии предлагают отказаться от бумажных чеков и счетов

Министерство экономики Эстонии хочет сделать выдачу чеков и счетов более экологичной, и в 2025 году в большинстве случаев бумажные варианты предлагают заменять цифровым подтверждением покупок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Цель проекта – сократить влияние торговцев на окружающую среду и побудить потребителей отказаться от получения бумажных чеков или счетов.

По действующему закону торговцы обязаны выдавать потребителю чек, если его покупка превышает 20 евро. С момента вступления в силу поправок, это требование будет отменено.

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По мнению министерства, это окажет положительное влияние на окружающую среду.

Министерство также приняло во внимание желание потребителей, в частности пожилых людей, продолжать получать бумажные чеки на покупки и ежемесячные бумажные счета после вступления изменений в силу.

Действующий закон будет изменен таким образом, что торговец будет обязан выдавать потребителю бумажный чек только в том случае, если потребитель покупает за наличные и не использует карточку клиента или использует такую, которая не позволяет хранить историю покупок потребителя в течение двух лет после покупки.

Кроме того, обязанность выдать чек сохранится, если потребитель сообщит продавцу в момент покупки, что он хочет получить бумажный чек.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июля следующего года.

Напомним, недавно Сейм Литвы одобрил поправки к закону об упаковке и обращении с отходами, которые запрещают использование пластиковой посуды в кафе и ресторанах.

А в апреле 2024 года Европарламент принял новую директиву о "праве потребителя на ремонт", чтобы способствовать более длительному сроку жизни вещей и уменьшить количество отходов.