Прем'єр Північної Македонії шкодує через інцидент із президенткою Косова в аеропорту

Прем’єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоскі заявив, що інцидент із неправомірною поведінкою співробітників аеропорту стосовно косовської президентки Вйоси Османі минулого тижня не має позначитись на двосторонніх відносинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Слободен печат".

На пресконференції з прем’єром Косова Альбіном Курті Міцкоскі заявив, що наступного разу готовий особисто супроводжувати Османі до аеропорту в Скоп'є під час її подорожі, щоб уникнути подібних інцидентів.

За словами прем’єра Північної Македонії, компетентні органи підготують звіт про інцидент, а причетні до нього понесуть відповідальність.

Реклама:

"Президентка Вйоса Османі була в аеропорту Скоп'є зі своєю сім'єю, зі своїми дочками, і ми шкодуємо, що цей інцидент стався. Буде офіційний докладний звіт, щоб ми точно зрозуміли, що сталося, і щоб це не повторилося", – підкреслив Курті.

Інцидент стався 1 серпня, коли Османі та її супровід прямували до Словенії. Представники президентки Косова заявили, що співробітники аеропорту Скоп’є забрали її особисту сумку та намагались перевірити її телефон.

Ситуацію розв’язали, коли спікер парламенту Північної Македонії Афрім Гаші особисто прибув до аеропорту і допоміг Османі та її супроводу продовжити поїздку.

Косово і Північна Македонія мають дипломатичні відносини, і до цього часу подібних інцидентів не було. Минулого місяця Османі відвідала Скоп'є, де зустрілася з новообраною президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською Давковою.

Нагадаємо, в червні болгарський президент Румен Радєв скасував зустріч із прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем через запізнення останнього на чотири хвилини.