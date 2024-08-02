В аеропорту Північної Македонії стався скандал з президенткою Косова

Косово звинуватило співробітників служби безпеки аеропорту в столиці сусідньої Північної Македонії Скоп'є в порушенні міжнародних правил після інциденту, під час якого президентка Вйоса Османі відмовилася віддати свій мобільний телефон під час перевірки на безпеку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RFE/RL.

Інцидент стався 1 серпня, коли Османі та її супровід прямували до Словенії.



Політичний радник Османі Бекім Купіна заявив, що поведінка співробітників македонського аеропорту суперечить всім міжнародним нормам, згідно з якими глави держав під час подорожей захищені дипломатичними привілеями та імунітетами.

"Порушуючи ці правила, македонська сторона забрала особисту сумку президента", – заявив Купіна.

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"Хоча це суперечило правилам, команда президентки дозволила це зробити, щоб президентка могла увійти до аеропорту, зокрема, до VIP-зали, яка була зарезервована усною нотою нашого посольства, як це практикується для глав держав.



Однак, з міркувань безпеки, президентка не дозволила взяти її телефон, оскільки це було б серйозним порушенням", – додав Купіна.

Він заявив, що співробітник служби безпеки аеропорту "намагався фізично штовхнути президентку, що змусило косовську поліцію (яка охороняла президентку) втрутитися, щоб звільнити шлях" для Османі.



Інцидент було вирішено, коли спікер парламенту Північної Македонії Афрім Гаші особисто прибув до аеропорту і допоміг Османі та її супроводу продовжити поїздку.



Македонська влада відкинула звинувачення у навмисному порушенні, але заявила, що розпочала розслідування.



Служба безпеки аеропорту заявила, що 1 серпня її співробітники проводили стандартну перевірку безпеки в аеропорту.



Косово і Північна Македонія мають дипломатичні відносини, і до цього часу подібних інцидентів не було.

Минулого місяця Османі відвідала Скоп'є, де зустрілася з новообраною президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською Давковою.

Нагадаємо, наприкінці липня президента Ізраїлю протримали в літаку в Парижі 40 хвилин через загрозу безпеці.

А днями людей з аеропорту Братислави евакуювали через повідомлення про бомбу.