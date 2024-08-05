Премьер Северной Македонии сожалеет из-за инцидента с президентом Косово в аэропорту

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски заявил, что инцидент с неправомерным поведением сотрудников аэропорта в отношении косовского президента Вйосы Османи на прошлой неделе не должен отразиться на двусторонних отношениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Слободен печат".

На пресс-конференции с премьером Косово Альбином Курти Мицкоски заявил, что в следующий раз готов лично сопровождать Османи в аэропорт в Скопье во время ее путешествия, чтобы избежать подобных инцидентов.

По словам премьера Северной Македонии, компетентные органы подготовят отчет об инциденте, а причастные к нему понесут ответственность.

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"Президент Вйоса Османи была в аэропорту Скопье со своей семьей, со своими дочерьми, и мы сожалеем, что этот инцидент произошел. Будет официальный подробный отчет, чтобы мы точно поняли, что произошло, и чтобы это не повторилось", – подчеркнул Курти.

Инцидент произошел 1 августа, когда Османи и ее сопровождение направлялись в Словению. Представители президента Косово заявили, что сотрудники аэропорта Скопье забрали ее личную сумку и пытались проверить ее телефон.

Ситуацию разрешили, когда спикер парламента Северной Македонии Африм Гаши лично прибыл в аэропорт и помог Османи и ее сопровождению продолжить поездку.

Косово и Северная Македония имеют дипломатические отношения, и до сих пор подобных инцидентов не было. В прошлом месяце Османи посетила Скопье, где встретилась с новоизбранным президентом Северной Македонии Горданой Силяновской Давковой.

Напомним, в июне болгарский президент Румен Радев отменил встречу с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем из-за опоздания последнего на четыре минуты.