Військові США зазнали поранень в результаті нападу на базу в Іраку

Щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців отримали поранення в результаті нападу на військову базу в Іраку в понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на американських офіційних осіб.

Дві ракети "Катюша" були випущені по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку, повідомили два джерела в іракських силах безпеки. Ракети впали на території бази.

Було незрозуміло, чи пов'язана ця атака з погрозами Ірану відплатити за вбивство лідера ХАМАС.

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Американські посадовці, які говорили з Reuters на умовах анонімності, повідомили, що один з постраждалих американців отримав серйозні поранення. За їхніми словами, кількість поранених ґрунтується на первинних повідомленнях, які ще можуть змінитися.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", – додав один з посадовців.

Ісмаїл Ганія, політичний лідер палестинського ісламістського угрупування ХАМАС, був убитий в столиці Ірану Тегерані минулого тижня, і цей напад викликав погрози помсти з боку Ірану на адресу Ізраїлю. Іран звинуватив Ізраїль у вбивстві, але Ізраїль не взяв на себе відповідальність.

У поєднанні з вбивством старшого військового командира ліванського угруповання "Хезболла" Фуада Шукра під час удару по Бейруту минулого тижня, ці вбивства посилили занепокоєння, що конфлікт у Газі перетворюється на більш широку війну на Близькому Сході.

Іран заявив, що США несуть відповідальність за вбивство Ганії через свою підтримку Ізраїлю.

Минулого тижня США завдали удару в Іраку по особах, які, за словами американських офіційних осіб, готувалися до запуску безпілотників і становили загрозу для американських і коаліційних сил.

Рідкісний союзник США і Ірану, Ірак приймає 2500 американських військових, але хоче, щоб війська військової коаліції на чолі з США почали виводитися у вересні і формально завершили роботу коаліції до вересня 2025 року.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен протягом останніх днів під час розмов із представниками країн Близького Сходу наголошував на необхідності уникнути ескалації між Ізраїлем та Іраном.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.