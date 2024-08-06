Reuters: военные США получили ранения в результате нападения на базу в Ираке

По меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения в результате нападения на военную базу в Ираке в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских силах безопасности. Ракеты упали на территории базы.

Было непонятно, связана ли эта атака с угрозами Ирана отплатить за убийство лидера ХАМАС.

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Американские чиновники, которые говорили с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что один из пострадавших американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество раненых основывается на первичных сообщениях.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", – добавил один из чиновников.

Исмаил Гания, политический лидер палестинской исламистской группировки ХАМАС, был убит в столице Ирана Тегеране на прошлой неделе, и это нападение вызвало угрозы мести со стороны Ирана в адрес Израиля. Иран обвинил Израиль в убийстве, но Израиль не взял на себя ответственность.

В сочетании с убийством старшего военного командира ливанской группировки "Хезболла" Фуада Шукра во время удара по Бейруту на прошлой неделе, эти убийства усилили беспокойство, что конфликт в Газе превращается в более широкую войну на Ближнем Востоке.

Иран заявил, что США несут ответственность за убийство Гании из-за своей поддержки Израиля.

На прошлой неделе США нанесли удар в Ираке по лицам, которые, по словам американских официальных лиц, готовились к запуску беспилотников и представляли угрозу для американских и коалиционных сил.

Союзник США и Ирана Ирак принимает 2500 американских военных, но хочет, чтобы войска коалиции во главе с США начали выход в сентябре и формально завершили работу коалиции до сентября 2025 года.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен в течение последних дней во время разговоров с представителями стран Ближнего Востока подчеркивал необходимость избежать эскалации между Израилем и Ираном.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.