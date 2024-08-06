Рада з питань суспільних ЗМІ Латвії не підтримує відмову від російської мови

Найближчими місяцями змін у питанні використання російської та інших мов нацменшин у суспільних мас-медіа Латвії не планується.

Про це заявив в ефірі Латвійського радіо 4 голова Ради з суспільних електронних ЗМІ Латвії Яніс Сіксніс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rus.LSM.

Об'єднання громадських латвійських мас-медіа просувається за планом, згідно з концепцією, опублікованою радою ще на початку 2022 року, розповів Сіксніс. Залишилися останні п'ять місяців, щоб підготуватися до створення єдиного ЗМІ.

Питання про те, які мови, крім латиської, будуть представлені в громадських мас-медіа, за словами Сіксніса, має розглядатися після того, як буде обрано нове правління об'єднаного громадського ЗМІ.

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"Тут ми, напевно, не зробили нічого нового відтоді, як питання навесні було на порядку денному. Там немає, вочевидь, інших варіантів – треба дочекатися, поки нове правління об'єднаного медіа почне працювати, потім розробить свою першу чотирирічну стратегію діяльності, і нехай вони розглядають усі громадські ЗМІ загалом", – сказав він.

У цій стратегії, на думку ради, мають зберегтися всі нинішні мови мовлення: крім російської та англійської, зараз представлені мови історичних меншин Латвії – українська, польська та білоруська, зазначив Сіксніс.

"Питання буде в пропорціях, у тому, наскільки вони збалансовані, чи не створюються, як дехто вважає, паралельні інформаційні простори, на яких платформах цей контент поширюється. Яка, зрештою, мета, який мінімальний обсяг інформації [цими мовами].

Виключення російської мови ми жодним чином не підтримуємо – ніхто з нас у раді. Питання в тому, щоб це був збалансований обсяг латиської мови і обсяг мов інших національностей. Я визнаю, це буде одним із найважчих завдань нового правління", – підсумував він.

Нагадаємо, у липні ЄСПЛ постановив, що запроваджені у Латвії з 2018 року освітні реформи, спрямовані на розширення використання єдиної офіційної державної мови – латиської, не можуть розглядатися як дискримінація російськомовних громадян.

А торік у листопаді ЄСПЛ став на бік Латвії у іншій справі, яку проти держави подали представники російськомовної меншини через переведення освіти на латиську мову у приватних освітніх закладах.