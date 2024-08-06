Рада з питань суспільних ЗМІ Латвії не підтримує відмову від російської мови
Найближчими місяцями змін у питанні використання російської та інших мов нацменшин у суспільних мас-медіа Латвії не планується.
Про це заявив в ефірі Латвійського радіо 4 голова Ради з суспільних електронних ЗМІ Латвії Яніс Сіксніс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rus.LSM.
Об'єднання громадських латвійських мас-медіа просувається за планом, згідно з концепцією, опублікованою радою ще на початку 2022 року, розповів Сіксніс. Залишилися останні п'ять місяців, щоб підготуватися до створення єдиного ЗМІ.
Питання про те, які мови, крім латиської, будуть представлені в громадських мас-медіа, за словами Сіксніса, має розглядатися після того, як буде обрано нове правління об'єднаного громадського ЗМІ.
"Тут ми, напевно, не зробили нічого нового відтоді, як питання навесні було на порядку денному. Там немає, вочевидь, інших варіантів – треба дочекатися, поки нове правління об'єднаного медіа почне працювати, потім розробить свою першу чотирирічну стратегію діяльності, і нехай вони розглядають усі громадські ЗМІ загалом", – сказав він.
У цій стратегії, на думку ради, мають зберегтися всі нинішні мови мовлення: крім російської та англійської, зараз представлені мови історичних меншин Латвії – українська, польська та білоруська, зазначив Сіксніс.
"Питання буде в пропорціях, у тому, наскільки вони збалансовані, чи не створюються, як дехто вважає, паралельні інформаційні простори, на яких платформах цей контент поширюється. Яка, зрештою, мета, який мінімальний обсяг інформації [цими мовами].
Виключення російської мови ми жодним чином не підтримуємо – ніхто з нас у раді. Питання в тому, щоб це був збалансований обсяг латиської мови і обсяг мов інших національностей. Я визнаю, це буде одним із найважчих завдань нового правління", – підсумував він.
Нагадаємо, у липні ЄСПЛ постановив, що запроваджені у Латвії з 2018 року освітні реформи, спрямовані на розширення використання єдиної офіційної державної мови – латиської, не можуть розглядатися як дискримінація російськомовних громадян.
А торік у листопаді ЄСПЛ став на бік Латвії у іншій справі, яку проти держави подали представники російськомовної меншини через переведення освіти на латиську мову у приватних освітніх закладах.