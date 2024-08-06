Совет по вопросам общественных СМИ Латвии не поддерживает отказ от русского языка

В ближайшие месяцы изменений в вопросе использования русского и других языков нацменьшинств в общественных масс-медиа Латвии не планируется.

Об этом заявил в эфире Латвийского радио 4 председатель Совета по общественным электронным СМИ Латвии Янис Сикснис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rus.LSM.

Объединение общественных латвийских масс-медиа продвигается по плану, согласно концепции, опубликованной советом еще в начале 2022 года, рассказал Сикснис. Остались последние пять месяцев, чтобы подготовиться к созданию единого СМИ.

Вопрос о том, какие языки, кроме латышского, будут представлены в общественных масс-медиа, по словам Сиксниса, должен рассматриваться после того, как будет избрано новое правление объединенного общественного СМИ.

Реклама:

"Здесь мы, наверное, не сделали ничего нового с тех пор, как вопрос весной был на повестке дня. Там нет, очевидно, других вариантов – надо дождаться, пока новое правление объединенного медиа начнет работать, потом разработает свою первую четырехлетнюю стратегию деятельности, и пусть они рассматривают все общественные СМИ в целом", – сказал он.

В этой стратегии, по мнению совета, должны сохраниться все нынешние языки вещания: кроме русского и английского, сейчас представлены языки исторических меньшинств Латвии – украинский, польский и белорусский, отметил Сикснис.

"Вопрос будет в пропорциях, в том, насколько они сбалансированы, не создаются ли, как некоторые считают, параллельные информационные пространства, на каких платформах этот контент распространяется. Какова, в конце концов, цель, какой минимальный объем информации (на этих языках).

Исключение русского языка мы никоим образом не поддерживаем – никто из нас в совете. Вопрос в том, чтобы это был сбалансированный объем латышского языка и объем языков других национальностей. Я признаю, это будет одной из самых трудных задач нового правления", – подытожил он.

Напомним, в июле ЕСПЧ постановил, что введенные в Латвии с 2018 года образовательные реформы, направленные на расширение использования единственного официального государственного языка – латышского, не могут рассматриваться как дискриминация русскоязычных граждан.

А в ноябре прошлого года ЕСПЧ встал на сторону Латвии в другом деле, которое против государства подали представители русскоязычного меньшинства из-за перевода образования на латышский язык в частных образовательных учреждениях.