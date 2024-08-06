На Сені скасували тренування перед олімпійськими змаганнями через забруднення води

Організатори оголосили, що тренування в Сені для змагань із плавання на відкритій воді в межах Олімпійських ігор було скасовано у вівторок, оскільки вода знову непридатна для купання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпійських ігор. Також через незадовільну якість води були перенесені на один день змагання з чоловічого триатлону.

Щоб дозволити спортсменам плавати, влада уважно контролює два рівні фекальних бактерій: рівень бактерій E. Coli і рівень ентерококів.

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У понеділок оргкомітет повідомив, що перед змішаною естафетою триатлоністи були поінформовані про результати аналізів води, в тому числі про те, що в одній з чотирьох контрольних точок лабораторія виявила перевищення нормативних рівнів.

Організаторам довелося скасувати тренування в річці і перенести чоловічі змагання з триатлону після того, як виявилося, що Сена занадто брудна для спортсменів після сильних злив у тиждень перед відкриттям Олімпіади. Після того жіночий і перенесений чоловічий триатлон все ж вдалося провести.

За останнє десятиліття французька влада інвестувала 1,4 мільярда євро в очищення Сени, від мера Парижа Анн Ідальго і президента Франції Емманюеля Макрона лунали обіцянки скупатися у річці.

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