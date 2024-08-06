На Сене отменили тренировки перед олимпийскими соревнованиями из-за загрязнения воды

Организаторы объявили, что тренировки в Сене для соревнований по плаванию на открытой воде в рамках Олимпийских игр были отменены во вторник, поскольку вода снова непригодна для купания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Это пятая отмененная тренировка с начала Олимпийских игр. Также из-за неудовлетворительного качества воды были перенесены на один день соревнования по мужскому триатлону.

Чтобы разрешить спортсменам плавать, власти внимательно контролируют два уровня фекальных бактерий: уровень бактерий E. Coli и уровень энтерококков.

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В понедельник оргкомитет сообщил, что перед смешанной эстафетой триатлонисты были проинформированы о результатах анализов воды, в том числе о том, что в одной из четырех контрольных точек лаборатория обнаружила превышение нормативных уровней.

Организаторам пришлось отменить тренировки в реке и перенести мужские соревнования по триатлону после того, как оказалось, что Сена слишком грязная для спортсменов после сильных ливней в неделю перед открытием Олимпиады. После того женский триатлон все же удалось провести.

За последнее десятилетие французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро в очистку Сены, от мэра Парижа Анн Идальго и президента Франции Эмманюэля Макрона звучали обещания искупаться в реке.

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