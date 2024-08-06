Збройні сили Латвії отримали перший бронеавтомобіль Patria місцевого виробництва
Новини — Вівторок, 6 серпня 2024, 13:09 —
Перший бронетранспортер Patria 6x6 латвійського виробництва був офіційно переданий Національним збройним силам (НЗС) Латвії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.
Голова правління Оборонного партнерства Латвії Угіс Романовс сказав, що "ця подія є доказом того, що латвійська промисловість може".
"Patria отримала замовлення на близько 700 машин від учасників проєкту, і ми поставили понад 200 машин. Це, звичайно, Латвія, Швеція, Фінляндія, а також Німеччина. Деталі Patria, вироблені в Латвії, також встановлюють на бронетранспортерах наших країн-партнерів", – сказав Романовс.
Він зазначив, що наразі виробництво йде повним ходом і виконання завдання з випуску 30 бронемашин Patria на рік не викликає жодних труднощів.
Наразі машини проходять випробування на військовому полігоні в Адажі.
Напередодні стало відомо, що Хорватія почала процес закупівлі самохідних артилерійських установок CAESAR, а також має намір придбати американські ракетні системи HIMARS в межах модернізації збройних сил країни.
А у липні до Латвії прибула партія військового обладнання і транспортних засобів від Канади.