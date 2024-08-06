Вооруженные силы Латвии получили первый бронеавтомобиль Patria местного производства

Первый бронетранспортер Patria 6x6 латвийского производства был официально передан Национальным вооруженным силам (НВС) Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Председатель правления Оборонного партнерства Латвии Угис Романовс сказал, что "это событие является доказательством того, что латвийская промышленность может".

LETA

"Patria получила заказ на около 700 машин от участников проекта, и мы поставили более 200 машин. Это, конечно, Латвия, Швеция, Финляндия, а также Германия. Детали Patria, произведенные в Латвии, также устанавливают на бронетранспортерах наших стран-партнеров", – сказал Романовс.

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Он отметил, что сейчас производство идет полным ходом и выполнение задачи по выпуску 30 бронемашин Patria в год не вызывает никаких трудностей.

Сейчас машины проходят испытания на военном полигоне в Адаже.

Накануне стало известно, что Хорватия начала процесс закупки самоходных артиллерийских установок CAESAR, а также намерена приобрести американские ракетные системы HIMARS в рамках модернизации вооруженных сил страны.

А в июле в Латвию прибыла партия военного оборудования и транспортных средств от Канады.