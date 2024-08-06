ЗМІ: Камала Гарріс визначила кандидата у віцепрезиденти

Камала Гарріс, яку формально висунули кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрала свого кандидата у віцепрезиденти.

Про це з посиланням на джерела повідомили телеканал CNN та агентство AP, пише "Європейська правда".

За інформацією AP, Гарріс планує оголосити про своє рішення в найближчі кілька годин шляхом відеозвернення – в той самий день, коли відбудеться перший із серії її передвиборчих заходів у ключових штатах.

Чотири джерела CNN тим часом кажуть, що вибір віцепрезидентки США впав на губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що Гарріс звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох – Тіма Волза та губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

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