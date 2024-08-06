СМИ: Камала Харрис определила кандидата в вице-президенты

Американские СМИ утверждают, что Камала Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты от Демократической партии, выбрала кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

Об этом со ссылкой на источники сообщили телеканал CNN и агентство AP, пишет "Европейская правда".

По информации AP, Харрис планирует объявить о своем решении в ближайшие несколько часов путем видеообращения – в тот же день, когда состоится первое из серии ее предвыборных мероприятий в ключевых штатах.

Четыре источника CNN тем временем говорят, что выбор вице-президента США пал на губернатора штата Миннесота Тима Уолза.

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Накануне СМИ сообщили, что Харрис сузила список претендентов на должность своего вице-президента до двух – Тима Уолза и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось перезагрузить президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

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