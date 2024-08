Губернатор Міннесоти назвав "честю всього життя" участь у кампанії Гарріс

Губернатор Міннесоти Тім Волз подякував Камалі Гарріс за те, що вона обрала його кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Волз заявив, що приєднання до кампанії Гарріс для нього є "честю всього життя".

"Я повністю за. Віцепрезидентка Гарріс є для нас свідченням політики можливого. Це трохи нагадує мені перший день у школі. Тож зробімо це, друзі!" – додав він, закликавши долучитись до кампанії демократів.

