Губернатор Міннесоти назвав "честю всього життя" участь у кампанії Гарріс

Губернатор Міннесоти Тім Волз подякував Камалі Гарріс за те, що вона обрала його кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Волз заявив, що приєднання до кампанії Гарріс для нього є "честю всього життя".

"Я повністю за. Віцепрезидентка Гарріс є для нас свідченням політики можливого. Це трохи нагадує мені перший день у школі. Тож зробімо це, друзі!" – додав він, закликавши долучитись до кампанії демократів.

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It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.



I’m all in.



Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.



So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM – Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024

Камала Гарріс, обрана Демократичною партією для участі в цьогорічних президентських виборах, визначила губернатора штату Міннесота своїм кандидатом у віцепрезиденти.

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.

Вважається, що Тім допоможе кампанії Гарріс апелювати до так званих синіх комірців – робітничого класу, зокрема в сільській місцевості, на який робить наголос її конкурент, республіканець Дональд Трамп.

Камалі Гарріс довелось обирати кандидата у віцепрезиденти в умовах обмеженого часу після того, як вона несподівано очолила кампанію демократів після рішення президента Джо Байдена не йти на другий термін.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

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