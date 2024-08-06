Губернатор Миннесоты назвал "честью всей жизни" участие в кампании Харрис

Губернатор Миннесоты Тим Уолз поблагодарил Камалу Харрис за то, что она выбрала его кандидатом в вице-президенты от Демократической партии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Уолз заявил, что присоединение к кампании Харрис для него является "честью всей жизни".

"Я весь за. Вице-президент Харрис является для нас свидетельством политики возможного. Это немного напоминает мне первый день в школе. Так давайте сделаем это, друзья!" – добавил он, призвав присоединиться к кампании демократов.

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It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.



I’m all in.



Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.



So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM – Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024

Камала Харрис, избранная Демократической партией для участия в нынешних президентских выборах, выбрала губернатора штата Миннесота своим кандидатом в вице-президенты.

60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.

Считается, что Тим поможет кампании Харрис апеллировать к так называемым синим воротничкам – рабочему классу, в частности в сельской местности, на который делает упор ее конкурент, республиканец Дональд Трамп.

Камале Харрис пришлось выбирать кандидата в вице-президенты в условиях ограниченного времени после того, как она неожиданно возглавила кампанию демократов после решения президента Джо Байдена не идти на второй срок.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось перезагрузить президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

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