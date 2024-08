Губернатор Миннесоты назвал "честью всей жизни" участие в кампании Харрис

Губернатор Миннесоты Тим Уолз поблагодарил Камалу Харрис за то, что она выбрала его кандидатом в вице-президенты от Демократической партии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Уолз заявил, что присоединение к кампании Харрис для него является "честью всей жизни".

"Я весь за. Вице-президент Харрис является для нас свидетельством политики возможного. Это немного напоминает мне первый день в школе. Так давайте сделаем это, друзья!" – добавил он, призвав присоединиться к кампании демократов.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.



I’m all in.



Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.



So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM