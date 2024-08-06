Байден привітав рішення Гарріс щодо кандидата у віцепрезиденти

Президент США Джо Байден привітав рішення Камали Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму X (Twitter).

Байден заявив, що схвалює вибір Гарріс визначити своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, про що вона офіційно оголосила у вівторок.

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



I've known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A… Реклама: August 6, 2024

Президент зазначив, що знайомий з Волзом майже два десятиліття, спершу як членом Конгресу, згодом – як губернатором, що проявив себе як сильний, принциповий та ефективний лідер. Байден відзначив і тривалу військову службу Волза.

"Вони будуть максимально потужними захисниками наших особистих свобод і нашої демократії. І вони гарантують, що Америка продовжить бути лідером у світі і грати свою роль "незамінної держави", – написав Байден.

Він закликав підтримати Гарріс і Волза на майбутніх виборах "усіх демократів, і, насправді, всіх американців, які віддані ідеям свободи, демократії та лідерства Америки".

"Для кожного покоління американців є той момент, коли їм потрібно захищати американську демократію. Цей момент настав", – зазначив Байден.

Як повідомляє CNN, речниця Білого дому підтвердила, що вранці у вівторок Байден мав телефонну розмову з Гарріс перед тим, як вона офіційно оголосила про свій вибір кандидатури віцепрезидента, а після того говорив з Волзом і привітав його з призначенням.

Минулого тижня, коли Байдена питали, чи вони з Гарріс радилися щодо кандидатів у віцепрезиденти, він відповів ствердно.

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс вже заявив, що хоче провести дебати з демократом-візаві, губернатором Міннесоти Тімом Волзом, але тільки після його офіційної номінації.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося "перезавантажити" президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

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