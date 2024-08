Байден привітав рішення Гарріс щодо кандидата у віцепрезиденти

Президент США Джо Байден привітав рішення Камали Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму X (Twitter).

Байден заявив, що схвалює вибір Гарріс визначити своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, про що вона офіційно оголосила у вівторок.

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



I've known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A…

