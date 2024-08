Байден приветствовал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты

Президент США Джо Байден приветствовал решение Камалы Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты от Демократической партии, выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем X (Twitter).

Байден заявил, что одобряет выбор Харрис выбрать своим кандидатом в вице-президенты Тима Волза, о чем она официально объявила во вторник.

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



I've known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A…

