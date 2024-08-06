Байден приветствовал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты

Президент США Джо Байден приветствовал решение Камалы Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты от Демократической партии, выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем X (Twitter).

Байден заявил, что одобряет выбор Харрис выбрать своим кандидатом в вице-президенты Тима Волза, о чем она официально объявила во вторник.

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



I've known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A… Реклама: August 6, 2024

Президент отметил, что знаком с Уолзом почти два десятилетия, сначала как членом Конгресса, впоследствии – как губернатором, проявившим себя как сильный, принципиальный и эффективный лидер. Байден отметил и длительную военную службу Уолза.

"Они будут максимально мощными защитниками наших личных свобод и нашей демократии. И они гарантируют, что Америка продолжит быть лидером в мире и играть свою роль "незаменимой державы", – написал Байден.

Он призвал поддержать Харрис и Уолза на предстоящих выборах "всех демократов, и, на самом деле, всех американцев, которые преданы идеям свободы, демократии и лидерства Америки".

"Для каждого поколения американцев есть тот момент, когда им нужно защищать американскую демократию. Этот момент настал", – отметил Байден.

Как сообщает CNN , пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что утром во вторник Байден имел телефонный разговор с Харрис перед тем, как она официально объявила о своем выборе кандидатуры вице-президента, а после того говорил с Уолзом и поздравил его с назначением.

На прошлой неделе, когда Байдена спрашивали, советовались ли они с Харрис по поводу кандидатов в вице-президенты, он ответил утвердительно.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс уже заявил, что хочет провести дебаты с демократом-визави, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, но только после его официальной номинации.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось "перезагрузить" президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

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