Поляк, що вдарив прем'єрку Данії, не визнав своєї провини

Поляк, якого судять у Копенгагені, не визнав себе винним у тому, що вдарив прем'єр-міністерку Данії, заявивши, що був занадто п'яний, щоб пам'ятати цей інцидент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Підозрюваний, ім'я якого не може бути назване через юридичні обмеження, постав перед судом у столиці Данії, Копенгагені, за звинуваченням у насильстві проти державного службовця, а також за кількома пунктами звинувачень у непристойному поводженні та шахрайстві, пов'язаних з іншими інцидентами.

Він визнав себе винним за деякими з інших звинувачень і може бути засуджений до тюремного ув'язнення і депортації.

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Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен отримала незначні травми шиї і плеча в результаті нападу, який стався всього через три тижні після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в результаті замаху на його життя.

39-річний поляк розповів суду, що у нього був поганий день, коли він зіткнувся віч-на-віч з Фредеріксен у Копенгагені в червні, всього за два дні до виборів до Європейського парламенту.

"Спочатку я стою віч-на-віч з прем'єр-міністром, а потім я не пам'ятаю нічого іншого, поки мене не заарештували", – сказав він.

Фредеріксен, яку вдарили в плече, змогла самостійно покинути місце події.

Вона сказала тоді, що була "шокована" інцидентом, але "в порядку".

Прем'єр-міністерка була доставлена в лікарню для обстеження, а потім відмовилася від участі в останньому дні передвиборчої кампанії на європейських виборах.

Вона не буде викликана як свідок на судовий процес.

Але один з її охоронців дав свідчення, сказавши, що чоловік підійшов до неї на жвавій вулиці, сказав їй щось незрозуміле і завдав "сильного удару кулаком по плечу".

Вирок у справі може бути винесений вже в середу, повідомили раніше в копенгагенському суді. За напад на особу, яка виконує державні функції, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

На початку липня йому висунули офіційне звинувачення.