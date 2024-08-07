Поляк, ударивший премьера Дании, не признал своей вины

Поляк, которого судят в Копенгагене, не признал себя виновным в том, что ударил премьер-министра Дании, заявив, что был слишком пьян, чтобы помнить этот инцидент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Подозреваемый, имя которого не может быть названо из-за юридических ограничений, предстал перед судом в столице Дании, Копенгагене, по обвинению в насилии против государственного служащего, а также по нескольким пунктам обвинений в непристойном обращении и мошенничестве, связанных с другими инцидентами.

Он признал себя виновным по некоторым из других обвинений и может быть приговорен к тюремному заключению и депортации.

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Премьер-министр Метте Фредериксен получила незначительные травмы шеи и плеча в результате нападения, которое произошло всего через три недели после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения на его жизнь.

39-летний поляк рассказал суду, что у него был плохой день, когда он столкнулся лицом к лицу с Фредериксен в Копенгагене в июне, всего за два дня до выборов в Европейский парламент.

"Сначала я стою лицом к лицу с премьер-министром, а потом я не помню ничего другого, пока меня не арестовали", – сказал он.

Фредериксен, которую ударили в плечо, смогла самостоятельно покинуть место происшествия.

Она сказала тогда, что была "шокирована" инцидентом, но "в порядке".

Премьер-министр была доставлена в больницу для обследования, а затем отказалась от участия в последнем дне предвыборной кампании на европейских выборах.

Она не будет вызвана в качестве свидетеля на судебный процесс.

Но один из ее охранников дал показания, сказав, что мужчина подошел к ней на оживленной улице, сказал ей что-то непонятное и нанес "сильный удар кулаком по плечу".

Приговор по делу может быть вынесен уже в среду, сообщили ранее в копенгагенском суде. За нападение на лицо, выполняющее государственные функции, ему грозит до восьми лет заключения.

В начале июля ему предъявили официальное обвинение.