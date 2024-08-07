Глава Пентагону захищає рішення скасувати угоду з організаторами терактів 11 вересня

Глава Пентагону Ллойд Остін вперше прокоментував своє рішення щодо відмови від угоди про визнання провини з організаторами найсмертоносніших в історії США терактів 11 вересня 2001 року.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Остіна наводить телеканал ABC News.

Остін зізнався, що рішення про скасування досудової угоди далось йому нелегко.

"Але я давно вважаю, що сім'ї жертв, наші військовослужбовці і американська громадськість заслуговують на те, щоб побачити, як працює військова комісія у справі 11 вересня", – сказав він.

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Остін зазначив, що "не було ні дня", коли б він не думав про ці теракти та загиблих внаслідок них.

Справа про теракти залишається на стадії досудових слухань уже понад десять років. Після приблизно двох років переговорів про визнання провини призначений Пентагоном генерал у відставці, який курує військову комісію, минулого тижня схвалив угоду про визнання провини, укладену прокурорами й адвокатами захисту, яка позбавила б трьох обвинувачених від ризику смертної кари в обмін на їхнє визнання провини.

Нагадаємо, йдеться про справу Халіда Шейха Мохаммеда та ще двох осіб, яких звинувачували у підготовці теракту і співучасті у вбивстві 2976 осіб 11 вересня 2001 року.

Сім'ї жертв терактів 11 вересня висловили різні думки щодо цього: одні схвалили це рішення, інші заявили, що хотіли б бачити смертні вироки.

Згодом з'явилось розпорядження Остіна, в якому він заявив, що скасовує схвалення угоди про визнання провини і особисто бере на себе повноваження щодо ухвалення рішень у справі 11 вересня.

Деякі адвокати та організації із захисту цивільних прав, що займаються справами ув'язнених у Гуантанамо, звинувачують Остіна в тому, що він піддався політичному тиску, скасувавши угоду про визнання провини, і оскаржують законність його дій.

Відкриті слухання мають поновитися в середу, вперше після розпорядження Остіна, і, можливо, вони покажуть реакцію захисту на скасування угоди.