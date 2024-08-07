Глава Пентагона защищает решение отменить сделку с организаторами терактов 11 сентября

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые прокомментировал свое решение об отказе от соглашения о признании вины с организаторами самых смертоносных в истории США терактов 11 сентября 2001 года.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Остина приводит телеканал ABC News.

Остин признался, что решение об отмене досудебного соглашения далось ему нелегко.

"Но я давно считаю, что семьи жертв, наши военнослужащие и американская общественность заслуживают того, чтобы увидеть, как работает военная комиссия по делу 11 сентября", – сказал он.

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Остин отметил, что "не было ни дня", когда бы он не думал об этих терактах и погибших в результате них.

Дело о терактах остается на стадии досудебных слушаний уже более десяти лет. После примерно двух лет переговоров о признании вины назначенный Пентагоном генерал в отставке, курирующий военную комиссию, на прошлой неделе одобрил соглашение о признании вины, заключенное прокурорами и адвокатами защиты, которое избавило бы трех обвиняемых от риска смертной казни в обмен на их признание вины.

Напомним, речь идет о деле Халида Шейха Мохаммеда и еще двух человек, которых обвиняли в подготовке теракта и соучастии в убийстве 2976 человек 11 сентября 2001 года.

Семьи жертв терактов 11 сентября выразили разные мнения по этому поводу: одни одобрили это решение, другие заявили, что хотели бы видеть смертные приговоры.

Впоследствии появилось распоряжение Остина, в котором он заявил, что отменяет одобрение соглашения о признании вины и лично берет на себя полномочия по принятию решений по делу 11 сентября.

Некоторые адвокаты и организации по защите гражданских прав, занимающиеся делами заключенных в Гуантанамо, обвиняют Остина в том, что он поддался политическому давлению, отменив соглашение о признании вины, и оспаривают законность его действий.

Открытые слушания должны возобновиться в среду, впервые после распоряжения Остина, и, возможно, они покажут реакцию защиты на отмену соглашения.