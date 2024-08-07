Уряд Греції хоче посилити умови доступу круїзних лайнерів до популярних островів

Прагнучи звільнити популярні острівні напрямки, такі як Санторіні і, можливо, Міконос, від наслідків надмірного туризму, уряд Греції планує прийняти нове законодавство, яке збільшить плату за висадку для пасажирів круїзних лайнерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За словами грецького урядовця, збір за висадку "не може бути нижчим за 10 євро для Санторіні".

Цей крок пов'язаний з тим, що уряд визначив пріоритетність низки заходів, зокрема, для Санторіні, який відчуває на собі тягар стрімкого зростання кількості туристів в останні роки.

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Відповідні пропозиції були викладені на зустрічі кілька днів тому за участю профільних міністрів.

Думки в уряді розходяться, деякі посадовці навіть стверджують, що необхідно розглянути можливість повної заборони круїзів навколо грецьких островів.

В Мінекономіки виступають категорично проти цієї ідеї, вважаючи, що Греція не може дозволити собі втратити дохід від круїзів. Є й більш помірковані голоси, які стверджують, що Греція не може ігнорувати круїзи, які є важливим аспектом туристичного продукту в цілому. Інші наполягають на тому, що в певних напрямках – яскравим прикладом є Санторіні – круїзи, можливо, спричинили проблеми, які необхідно вирішити, але є й інші напрямки, які отримують вигоду від цього туристичного продукту.

Очікується, що будівництво нового порту на Санторіні в Монолітосі полегшить ситуацію, але в довгостроковій перспективі. У перехідний період основним заходом буде підвищення ціни на висадку, тоді як очікується, що буде проведено нове дослідження щодо щоденної кількості відвідувачів, з якими може впоратися острів.

Наразі ліміт у 8 000 пасажирів на день для острова не відповідає реальному стану справ. Це пов'язано з тим, що, як пояснило джерело в уряді, ця цифра не включає щоденні пороми, які також перевозять туристів на острів, тому кількість щоденних відвідувачів стрімко зростає.

Нагадаємо, нещодавно у Барселоні оголосили про плани підвищити туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів, які відвідують місто терміном менш ніж на 12 годин.

А влада Амстердама оголосила про наміри до 2035 року перенести міський пасажирський круїзний термінал із центру міста, аби круїзні лайнери більше туди не заходили, і таким чином зменшили туристичне навантаження.